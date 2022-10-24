Михаил Турецкий пообещал гостям своего концерта «поток счастья»

10:40, 24 октября 2022, ПАИ

Псковичи, которые придут на юбилейный концерт Турецкого, получат «турецкий поток счастья», заявил российский шоумен, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий.

Он отметил, что в Псков долетел прекрасно, хотя и была небольшая задержка рейса. Артист обратил внимание на то, что погода в городе хорошая, как и всегда, когда коллекти сюда приезжает.

«Это всегда характерно, когда мы прилетаем, потому что мы несём «турецкий поток счастья». Люди, которые сегодня придут на мой юбилейный концерт, получат большое удовольствие», — заверил он.

По его словам, этот концерт – благодарность родителям. Михаил Турецкий подчеркнул, что в нынешнее непростое время нужно давать умные и душевные концерты.

«Людям надо объединяться, чувствовать себя уверенными, любить свой страну, свою семью, своё окружение и, безусловно, свой город. Я знаю, Псков это исторически яркий, самобытный, даже легендарный город. Здесь даже аэропорт имени княгини Ольги, это уже подход. Исторический, к своим корням», — сказал он.

Юбилейный концерт пройдёт 24 октября в БКЗ филармонии с 19:00 до 21:00. Купить билеты можно на официальном сайте и в кассе Псковской областной филармонии.