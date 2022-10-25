Жительницу Куньинского района осудили за избиение собутыльника кочергой, совком и топором

17:32, 25 октября 2022, ПАИ

Жительница Куньинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 14 декабря 2021 года пьяная подсудимая, находясь по месту своего жительства в деревне Жижица, нанесла потерпевшему удары кулаками, а затем кочергой, ножом, совком, ножницами, после чего взяла топор и нанесла не менее 16 ударов в область головы и шеи.

В судебном заседании были оглашены показания подсудимой, согласно которым она совместно с потерпевшим распивала спиртное. Во время застолья у них возник конфликт на почве разногласий по поводу денег, который перерос в драку.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном суд счел смягчающими вину обстоятельствами. Также принят во внимание возраст подсудимой. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.