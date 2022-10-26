Галерея «Цех» покажет псковичам драматичные городские пейзажи

11:19, 26 октября 2022, ПАИ

Открытие выставки петербургского живописца, графика и модельера Сергея Бакина состоится в псковской галерее «Цех» 28 октября в 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

«В работах, отобранных для выставки, соединяются несколько мотивов, определяющих творческую манеру художника. В первую очередь, это драматичные городские и прибрежные пейзажи, пространство которых слеплено необычайно фактурно, а сам воздух кажется плотным, насыщенным, одновременно скрывающим и проявляющим окутанные им объекты. Действующими лицами экспозиции выступают яркие как в цветовом, так и в характерном отношении персонажи: люди и здания, содержащие в себе тайну, не развернувшийся, но возможный сюжет. Эта атмосфера театральности, явленная в городском пространстве, становится предметом изображения в отдельной серии работ, посвященных венецианскому карнавалу», - рассказали организаторы выставки.

«Архитектурные ансамбли едва угадываются в густой пасмурной мгле, они только способ обогатить фактурную и красочную структуру картины, составляющую ее главное содержание», – так отзывалась о пейзажах Сергея Бакина искусствовед Изабелла Белят, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа.

Сергей Бакин родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил среднюю художественную школу при Академии художеств и отделение моделирования одежды Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной. Семь лет работал по специальности в Ленинградском доме моделей одежды. Коллекции художника получили высокую оценку на международных показах в Германии и Франции. С 1990 года Сергей Бакин оставил карьеру модельера, сосредоточившись на живописи и графике.

Член Союза художников России, творческого союза (IFA), Санкт-Петербургского общества пастелистов, Французского общества пастелистов. Лауреат конкурса Art du Pastel en France (2012), многократный лауреат международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание».

Работы автора находятся в собраниях Государственного музея «Царскосельская коллекция» (Пушкин), в Музее изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск), Музея изобразительных искусств Архангельска, Музея современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), а также в частных коллекциях в России, США, Франции, Швеции, Англии, ФРГ и других стран.

Псковскому зрителю Сергей Бакин известен, в первую очередь, женскими образами, ставшими визитной карточкой художника. В начале 2022 года портреты танцовщиц, увиденных за кулисами Мариинского театра, были представлены в галерее «Дар».

Выставка будет работать до 27 ноября. Галерея «Цех» открыта для посещения ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.