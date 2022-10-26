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Экономика

Псковский бизнесмен предложил субсидировать производительность молока на корову

Субсидировать производительность молока на корову в конкретном хозяйстве предложил гендиректор группы компаний «Кабош» (в ее состав входит крупный производитель молока «Слактис») Дмитрий Матвеев. Об этом пишет «Псковская правда» в материале про отмену субсидии на покупку сельскохозяйственных кормов.

«Условно говоря, я сейчас привожу абстрактные цифры, при производительности до 6000 литров на корову дотация в 1 рубль на литр, при 6000-8000 - 1,3 рубля, свыше 8000 - 1,5 рубля. Это стимулировало бы производителей работать над продуктивностью», - уверен он.

К тому же, по словам Дмитрия Матвеева, «любое хозяйство, где производительность свыше 8 тысяч литров молока на корову, сталкивается с дилеммой: себестоимость такого продукта очень высока и продажа молока не компенсирует затраты на его производство». 

Относительно отмены субсидии Дмитрий Матвеев высказался менее позитивно, чем его коллеги. «Да, корма сейчас подешевели. Но никто не говорит, что одновременно произошло резкое подорожание запчастей, обслуживания оборудования. И этот рост никто не компенсирует», - обратил внимание руководитель агрохолдинга. 

Предпринимателя смущает сам принцип: «То даем [дотацию], то не даем… Я против таких подходов! Должны быть четко сформированные цели на уровне государства и конкретно: сколько нужно коров, сколько молока. И под это должна заранее анонсироваться какая-то помощь. А когда в течение года обсуждается, дадут дотацию или не дадут, - это неправильно!»

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