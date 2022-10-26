Губернатор поздравил Усвятский район с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

18:47, 26 октября 2022, ПАИ

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26 октября Усвятский район празднует 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Псковской области поздравил жителей муниципалитета с памятной датой, назвав её одним из самых светлых и значимых праздников для района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Мы преклоняемся перед величественным подвигом нашего героического поколения победителей, чтим память героев и защитников района, партизан, подпольщиков и мирных граждан. Местные жители не только стойко переносили все тяготы в эти тяжёлые годы, но и делали всё, чтобы приблизить час Победы», — отметил Михаил Ведерников в поздравительном адресе.

Отдельные слова признательности глава региона адресовал всем ветеранам Великой Отечественной войны: «Мы гордимся вами и отдаём дань глубокого уважения за вашу несгибаемую силу духа, мужество и стойкость».

В этот день в Усвятах прошли памятные мероприятия в память о защитниках района в годы Великой Отечественной войны. Представители муниципальной власти, районного Собрания депутатов, предприятий, а также жители посёлка возложили цветы к воинскому захоронению на Замковой горе и к мемориалу у могилы Героя Советского Союза Виктора Бонина.

Затем в районном Доме культуры состоялся концерт «Колокола памяти», посвящённый 79-й годовщине освобождения Усвятского района от нацистов. К памятной дате также приурочен цикл воспитательно-патриотических мероприятий для детей. В школах и библиотеках района прошли субботники на воинских захоронениях, классные часы, тематические выставки, встречи и викторины.

Отметим, освобождение Усвятского района началось в октября 1943 года. В это время в наступление перешла 47-я стрелковая дивизия, ранее находившаяся в обороне на усвятском плацдарме, в рамках Невельской наступательной операции. В течение 20 дней советским воинам удалось освободить территорию муниципалитета от захватчиков. В боях на Усвятской земле погибло порядка 1,5 тыс. защитников Родины, прах которых покоится в 17 воинских захоронениях.