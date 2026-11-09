Единые учебники по физике появятся в школах в 2027 году

09:25, 09 ноября 2026, ПАИ

Единые учебники по физике начнут появляться в российских школах в марте-апреле 2027 года. Об этом на симпозиуме «Большая наука в школе» сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова, пишет РИА Новости.

По её словам, новые пособия сейчас находятся в разной степени готовности: часть проходит экспертизу, часть – апробацию. В декабре 2026 года учебники войдут в федеральный перечень, после чего в марте-апреле 2027 года их начнут закупать для школ.

Ольга Колударова отметила, что учебники базового уровня по физике, математике, химии и биологии готовят представители Российской академии наук.