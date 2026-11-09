Детскую спортплощадку по проекту ТОС обустроили в Новоржеве

09:29, 09 ноября 2026, ПАИ

Детскую спортивную площадку обустроили на улице Заводской в Новоржеве, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём канале на платформе MAX. Работы велись в рамках проекта ТОС «Наша территория здоровья. Безопасная зона».

На территории установили ограждение и теннисный стол. Стоимость работ составила 256 тысяч рублей, их выполнила подрядная организация «Техдорстрой».

Любовь Трифонова напомнила, что ТОС «Весёлый дворик» было создано в 2023 году, возглавила его Т. А. Тихонова. В 2025 году ТОС стало победителем конкурса проектов. В рамках этих проектов было установлено шесть тренажёров, скамейки и урны (проект «За спорт и дружбу»), а также детское игровое оборудование (проект «Наша мечта»).

По словам главы округа, при активной поддержке администрации ещё одно новое пространство обустроено и будет востребовано детьми и молодёжью для отдыха и занятий спортом.