Навигация катеров на Талабы в 2026 году продлилась дольше обычного

09:39, 09 ноября 2026, ПАИ

Навигация пассажирских муниципальных катеров между материковой частью Псковского района и Талабскими островами в 2026 году продлилась на четыре дня дольше, чем в предыдущие годы, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX. Последним днём работы флотилии стало 8 ноября.

По словам Натальи Фёдоровой, навигация по традиции стартовала 24 апреля, а завершить её обычно приходилось 4 ноября. В этом году благоприятная погода позволила без риска немного продлить период работы муниципальной флотилии.

Как отметила глава округа, продление сезона дало пассажирам дополнительные дни для поездок на Талабский архипелаг. В ближайшее время суда муниципальной флотилии поднимут с воды, установят на кильблоки и поставят на место зимней стоянки.

«От души благодарю за высокопрофессиональную работу команду капитанов и сотрудников МУП «Колхоз имени Залита»: ваша ответственность и трудолюбие являются залогом чёткого выполнения поставленных задач по обеспечению транспортной доступности Талабского архипелага», – подчеркнула глава округа.