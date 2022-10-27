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Общество

Ирина Белоконь станет новым руководителем псковского УФАС

Ирина Белоконь станет новым руководителем псковского УФАС вместо покидающей должность в конце октября Ольги Милонаец. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Губернатор Псковской области на пресс-конференции в ТАСС упомянул, что «на следующей неделе новый региональный руководитель ведомства вступит в должность».

До назначения в Псковскую область Ирина Белоконь с 4 февраля 2014 года руководила УФАС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

К качеству работы ведомства Ольги Милонаец неоднократно возникали претензии у депутатов областного Собрания. Например, когда весной на вопрос о реагировании на рост цен в регионе руководитель сообщила, что «в ведомстве всего 11 специалистов и они не справляются с мониторингом цен».

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