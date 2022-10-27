Что взять с собой при мобилизации: список нужных вещей

12:14, 27 октября 2022, ПАИ

Стоит ли мобилизованным покупать бронежилет, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.

«Я бы рекомендовал взять с собой белье, теплые носки, нитки, иголки, мыло, зубную пасту, щетку. Можно купить обувь, которая будет удобнее выданной. Целесообразно иметь резиновые сапоги. Покупать бронежилеты смысла нет. Мы говорили с командованием округа - в определенное время их дефицит был, сейчас его не будет», — сказал Михаил Ведерников.

Также псковский губернатор обратил внимание, что цены на бронежилеты повысились. «Цены задраны по всей стране. Бронежилет, который в мирное время стоил 50 тысяч, сейчас продают за 200-300 тысяч. Здесь ФАС нужно поработать, как раз на следующей неделе новый региональный руководитель вступит в должность, и мы эту тему тоже обсудим», — заключил губернатор.