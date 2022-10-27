Число случаев COVID-19 в Псковской области превысило 125 тысяч

14:02, 27 октября 2022, ПАИ

Ещё 28 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, всего - 125 025, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии от COVID-19 вылечились 122 750 человек, в том числе 27 пациентов выздоровели за прошедшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40879/12

Великие Луки – 18182/0

Бежаницкий район – 1602/0

Великолукский район – 2843/0

Гдовский район – 2243/1

Дедовичский район – 3078/2

Дновский район – 1017/0

Красногородский район – 1128/1

Куньинский район – 1063/0

Локнянский район – 1206/0

Невельский район – 5626/1

Новоржевский район – 1343/0

Новосокольнический район – 3303/0

Опочецкий район – 3829/2

Островский район – 6083/0

Палкинский район – 1264/3

Печорский район – 2956/0

Плюсский район – 1965/1

Порховский район – 4545/1

Псковский район – 9691/0

Пустошкинский район – 1574/0

Пушкиногорский район – 1789/0

Пыталовский район – 1921/0

Себежский район – 2991/3

Струго-Красненский район – 2113/1

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.