Число случаев COVID-19 в Псковской области превысило 125 тысяч
Ещё 28 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, всего - 125 025, сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии от COVID-19 вылечились 122 750 человек, в том числе 27 пациентов выздоровели за прошедшие сутки.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 40879/12
Великие Луки – 18182/0
Бежаницкий район – 1602/0
Великолукский район – 2843/0
Гдовский район – 2243/1
Дедовичский район – 3078/2
Дновский район – 1017/0
Красногородский район – 1128/1
Куньинский район – 1063/0
Локнянский район – 1206/0
Невельский район – 5626/1
Новоржевский район – 1343/0
Новосокольнический район – 3303/0
Опочецкий район – 3829/2
Островский район – 6083/0
Палкинский район – 1264/3
Печорский район – 2956/0
Плюсский район – 1965/1
Порховский район – 4545/1
Псковский район – 9691/0
Пустошкинский район – 1574/0
Пушкиногорский район – 1789/0
Пыталовский район – 1921/0
Себежский район – 2991/3
Струго-Красненский район – 2113/1
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.