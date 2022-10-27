Йодированная соль проблемы с щитовидкой не решит - псковский врач

16:46, 27 октября 2022, ПАИ

Йодированная соль не решит проблемы с щитовидной железой, заявила заведующая эндокринологического отделения Псковской областной клинической больницы, врач-эндокринолог высшей категории Еленой Ильяшенко в медиацентре Псковского агентства информации.

«Мне неизвестны случаи, когда употребление продуктов, богатых йодом, кому-то помогло решить проблему с щитовидной железой, - подчеркнула специалист. - То же касается проблем с женскими гормонами. Их невозможно откорректировать диетой. Но, если вам какие-то продукты помогают, например, пережить менопаузу чисто физиологически, то я не имею ничего против их употребления».

Ранее врач также сообщила, что 40% жителей Псковской области страдают от ожирения или лишнего веса.