Без долгов: депутаты Псковской гордумы обсудили отчет об исполнении бюджета

13:25, 28 октября 2022, ПАИ

Отчет об исполнении бюджета города Пскова за 1 полугодие 2022 года обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в четверг, 27 октября, под председательством Юлии Пожидаевой.

Бюджет в цифрах

В повестке дня значилось 8 вопросов, но по просьбе администрации города на рассмотрение был вынесен дополнительный вопрос. Касался он школьного питания. Требуется привести нормативную базу в соответствие с законом, что позволит увеличить сумму, выделяемую на питание начальных классов.

Начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт доложила об исполнение бюджета за первое полугодие. В целом плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 309,4 млн рублей. За отчетный период доходы бюджета города исполнены на 35,8% от запланированных годовых назначений и составили более 3 млрд рублей. В общем объеме налоговые и неналоговые доходы составили 32,2%.

По группе «безвозмездные поступления» доходы, по словам Тамары Винт, уменьшаются на сумму 33 млн 618 тысяч рублей, по статье «дотация бюджета» - увеличиваются на 20 млн рублей, по статье «субсидии бюджетов бюджетной системы» увеличение составит 25 млн рублей. В частности, выросла субсидия на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры на 2 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора.

Муниципальный долг не изменился по сравнению с началом года и на 1 июля составил 600 млн рублей. «Он состоит из бюджетного кредита, - пояснила Тамара Винт. - В отчетном периоде кредитные средства не привлекались, объем просроченной задолженности сократился и составил 117 тысяч рублей. На 1 октября текущего года задолженности нет».

По итогам отчета Юлия Пожидаева обратила внимание на тот факт, что доход от сдачи в аренду земельных участков снизились на 238 000 рублей, а общая сумма просроченной задолженности по договорам аренды составляет 15 млн 696 тысяч рублей. В самых крупных должниках числятся две организации, которые не выполняли свои обязательства и по ранее заключенным договорам. «Понятно, что ведется претензионная работа, но у меня вопрос: а зачем мы заключаем договора с теми, кто повел себя недобросовестно, - поинтересовалась она. - Хотелось бы заслушать информацию по этому вопросу, а также по задолженности по рекламным конструкциям».

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова пояснила, что по земельным участкам город является лишь администратором платежей, полномочия по предоставлению земельных участков в аренду отнесены к областным. «Но мы вас услышали, подготовим полный доклад и представим на следующем комитете», - отметила она.

Ремонт на каникулах

В ходе обсуждения изменений в бюджет у депутатов возник и вопрос о строящейся на улице Киселева школы. Из доклада Тамары Винт следовало, что в этом году субсидии на ее строительство уменьшены. Народные избранники поинтересовались с чем это связано. «По школе действительно срок исполнения контракта стоял 1 декабря 2022 года, - подтвердила Ирина Иванова. - Но по ряду причин стоимость объекта была увеличена, сейчас проект проходит государственную экспертизу, сроки с Минпросвещением согласованы, средства переходят на следующий год. Сдавать школу планируем в 2023 году».

Два вопроса в повестке касались перечисления в бюджет прибыли, полученной муниципальными предприятиями «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети». Прибыль «Горводоканала» составила свыше 2 млн рублей, а «Псковских тепловых сетей» — более 6 млн рублей. Администрация просила оставить эту прибыль организациям. В качестве аргумента был приведен тот факт, что предприятия за свой счет провели большой объем ремонтных работ, не получив на эти цели из бюджета ни копейки. В частности Псковские тепловые сети ремонтировали сети на улицах Юбилейной, Сосновой и Снятной. От жителей последней в свое время поступало особенно много нареканий. Депутаты предложение поддержали.

Участники заседания заслушали информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также по ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к ним и установке детских площадок. Данную информацию предоставили депутатам представители структурных подразделений администрации города.

В ходе обсуждения Юлия Пожидаева поинтересовалась, на какой стадии сейчас капремонт городских школ, который должен быть по контракту завершен 30 ноября, и как ремонт сказывается на учебном процессе. «К 1 сентября в этих школах были завершены основные работы, которые могли помешать учебному процессу, - рассказала Ирина Иванова. - Директора-депутаты не дадут соврать, что подрядчики ежедневно совершают настоящий подвиг: работают после 18:00 и все выходные. У нас изначально были жесткие сроки, и тот объем работ, которые они успели выполнить, впечатляет. И все же контракты мы продлили на школьные осенние каникулы, за эти девять дней планируется сделать очень многое. К завершению каникул ремонт в школах будет закончен».

От дорог к ТОСам

Заинтересовали депутатов и цифры по ремонту дорог. Вопрос возник у депутата Натальи Юрченко по ремонту улицы Коммунальной, участку от улицы Максима Горького до Юбилейной. «Ко мне обращаются избиратели с жалобами на то, что ремонтные работы завершены, а строительный мусор не убран, газоны в порядок не приведены», - сказала она.

Начальник Управления городского хозяйства Пскова Александр Грацкий отметил, что причин для волнений нет, на самом деле работы еще продолжаются и приемку объект не прошел. «Все обязательно будет приведено в надлежащий вид», - заверил он.

По завершении заседания комитета к депутатам обратился начальник Управления городского хозяйства Пскова Александр Грацкий. «Мы с вами проделали такую большую работу по ТОСам, - сказал он. - Порядка 80 их уже зарегистрировано, часть находится в регистрации, но ни один пока не подал заявку на участие в конкурсе грантов».

Депутат Григория Стороненков объяснил, с чем это связано. «Вопрос в регистрации ТОСов, - сказал он. - Надо менять порядок регистрации, потому что у людей от такого изобилия беготни руки просто опускаются».

Предложение Стороненкова поддержала Ирина Иванова. «Совершенно здравое замечание, - сказала она. - Мы не против, мы сами видим, какая это бюрократическая машина, но без вашей помощи не обойдемся. Кому как не вам известно о сложностях с той стороны. Будем ждать ваши предложения по изменению системы регистрации».

Все вопросы было рекомендовано вынести на сессию Псковской городской Думы и рекомендовать к принятию депутатами.