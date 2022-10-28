Названа дата окончания приёма заявок на областной конкурс «Лидер года»

16:12, 28 октября 2022, ПАИ

Заявочную кампанию кадрового конкурса Псковской области «Лидер года 2022» продлили до 6 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, кадровый конкурс «Лидер года 2022» проходит под патронатом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и нацелен на выявление лиц, которые обладают высокими компетенциями и лидерскими качествами. Конкурс проводят для их общественной поддержки и карьерного продвижения, а также формирования кадрового управленческого резерва региона.

В этом году планируют расширение охвата целевой аудитории конкурса, в том числе с учётом привлечения кандидатов из других регионов, которые готовы строить свою карьеру в Псковской области.

Подать заявку на участие можно на сайте.