В России введут маркировку товаров для дома и интерьера

23:48, 08 ноября 2026, ПАИ

С 1 апреля 2027 года в России начнёт действовать обязательная цифровая маркировка некоторых видов товаров для дома и интерьера. Правила утвердило Правительство РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий.

По этим правилам изготовители и компании, ввозящие товар в страну, будут обязаны присваивать продукции цифровые коды и передавать данные о её появлении на рынке в систему «Честный знак».

Под маркировку подпадут посуда, столовые приборы, кухонная утварь, средства для мытья и уборки, а также декоративные изделия. Компании могут присоединиться к добровольному эксперименту до 28 февраля 2027 года, а с 1 марта начнётся обязательная регистрация участников оборота.