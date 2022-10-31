Лидия Чечельницкая: Пригласительные на концерт в Доме офицеров уже заканчиваются

22:19, 31 октября 2022, ПАИ

4 ноября в псковском Доме офицеров пройдёт концертно-тематическая программа «Вместе мы большая сила, вместе мы семья». О подготовке к этому мероприятию рассказала Лидия Чечельницкая в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Мы собрали на этом концерте лучшие творческие силы нашей области, чтобы продемонстрировать нашему зрителю, насколько мы красивы и дружны. На сцене выступят театр танца «Русские узоры», хореографические коллективы из Опочки и Пушкинских Гор, Порхова. Каждый коллектив имеет в своём репертуаре национальный компонент.

Руководители национальных диаспор обратятся с поздравлениями к присутствующим в зале через видеообращения. Всего в концерте примет участие более 300 человек», — рассказала организатор.

Попасть на выступление можно по бесплатным пригласительным билетам, которые уже заканчиваются, уточнила Лидия Чечельницкая.