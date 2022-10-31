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Страна и мир

Белорусские и российские военные смогут проводить совместную учебно-боевую подготовку

Беларусь и Россия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании таких центров. Указ подписан сегодня. 

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договорённости в пределах одобренного проекта.

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