Белорусские и российские военные смогут проводить совместную учебно-боевую подготовку

00:49, 01 ноября 2022, ПАИ

Беларусь и Россия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании таких центров. Указ подписан сегодня.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договорённости в пределах одобренного проекта.