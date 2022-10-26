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Продолжается розыск пропавшего в лесу жителя Дедовичского района

Продолжается розыск пропавшего без вести жителя Дедовичского района Николая Прокофьева 1959 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

По имеющимся данным, житель деревни Хохлово 3 октября 2019 года ушел в лес рядом с деревней. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Прокофьева, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.

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