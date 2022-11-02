Созданную молодёжью социальную рекламу разместят в псковских автобусах

12:32, 02 ноября 2022, ПАИ

Молодых псковичей приглашают принять участие в городском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности «Твой выбор». Его организаторами выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова совместно с УМВД России по городу Пскову и Псковский городской молодёжный центр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе молодёжного центра.

Участниками могут стать жители Пскова в возрасте от 14 до 35 лет. Создать конкурсную работу можно как индивидуально, так и коллективно по трём номинациям: «Лучший видеоролик», «Лучшая аудиореклама» и «Лучший плакат».

Для регистрации заявки на участие необходимо отправить работу на электронную почту pgmc-info@mail.ru и обязательно указать в письме ФИО автора (-ов), возраст, контактный телефон, образовательное учреждение или место работы, а также название работы и краткую аннотацию. Отметим, заявки, присланные без работ, не принимаются.

По итогам конкурса победители в каждой номинации получают специальные награды от организаторов. Кроме того, лучшие работы будут размещены в городских СМИ, рейсовых автобусах и на рекламных площадках города.

Приём заявок осуществляется до 25 ноября, результаты объявят во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря. За информацией по конкурсу можно следить на сайте комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи, а также в группе социальной сети «ВКонтакте» Молодёжного центра Пскова.