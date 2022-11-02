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Происшествия

В Великих Луках пассажирка пьяного водителя наказана за взятку сотруднику ДПС

В Великих Луках женщина признана виновной в даче взятки сотруднику полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 18 июня инспектор ДПС на автодороге М-9 «Балтия» Великолукского района остановил водителя внедорожника «Тойота». Как уточнили в ведомстве, в действиях водителя усматривались признаки административного правонарушения, предусматривающего ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Пассажирка автомобиля, желая помочь водителю уйти от ответственности, положила в карман форменного обмундирования инспектора взятку в размере 30 тысяч рублей. Однако сотрудник ДПС отказался принять деньги.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа.

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