Псковичи увидят три самых знаменитых балета Петра Чайковского

20:51, 02 ноября 2022, ПАИ

Скоро в Пскове покажут самые знаменитые балеты Петра Чайковского. С 20 по 22 ноября в Псковском академическом театре пройдут три спектакля: «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

В прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» побывала ведущая солистка «Санкт-Петербургского балета», лауреат международных конкурсов Елена Коцюбира.

«Моя партия в «Спящей красавице» — Аврора. Я исполняю эту партию уже долгое время. Эта сказочная история будет интересна не только взрослым, но и детям. Наша балетная труппа впервые приезжает в Псков. Мы были в вашем городе, но не по работе. А сейчас едем со спектаклями. Очень надеемся и ждём, что зритель получит большое удовольствие. Волнения нет. Мы ещё в октябре хотели приехать, но получился перенос, поэтому ждём с нетерпением встречи».

Танцовщица отметила, что балерины имеют свои хобби, есть семейные пары, но балетный труд — колоссальный.

«Нас учат дисциплине с детства. Она становится частью жизни. Жизни это не мешает, но приходится постоянно держать себя в форме», — сказала Елена Коцюбира.

Елена в 2000 году была принята в Академический театр оперы и балета им. Мусоргского (Михайловский театр). В 2001 году успешно станцевала первую партию Эсмеральды в балете «Эсмеральда».

С 2004 года начала сотрудничество в качестве приглашённой ведущей балерины, участвуя в спектаклях и гала-концертах, с «Русским балетом» (Санкт-Петербург), Театром балета им. Чайковского, Санкт-Петербургским театром балета им. Якобсона, Театром балета Константина Тачкина, «Национальным классическим балетом», Русским национальным балетным театром, «Короной русского балета». Гастролировала в Японии, Китае, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше, Финляндии, Норвегии, Белоруссии, Америке, Мексике, Колумбии, Аргентине, Сальвадоре, Египте.

Итак, 20 ноября в 19:00 на большой сцене Псковского драмтеатра артисты «Санкт-Петербургского балета» покажут постановку «Щелкунчик», 21 ноября в это же время — «Лебединое озеро», а 22 ноября, также в 19:00, псковичи увидят «Спящую красавицу».