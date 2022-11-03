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Игорь Иванов: Профсоюзы доказали свою эффективность и состоятельность

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Фото: скрин видеотрансляции

«Доверие псковичей к профсоюзам растёт», — заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в программе «Первый на седьмом» в эфире радиостанции «7 НЕБО». Он также отметил, что профсоюзы региона доказали свою эффективность и состоятельность.

«Сложился конструктивный и правильный диалог с органами государственной власти, которые понимают, что у нас общие задачи, что за нами стоят люди и с нами необходимо считаться. Мы за конструктивную и слаженную совместную работу, за соблюдение законодательства», — сказал Игорь Иванов.

Руководитель областного профобъединения также подчеркнул, что сейчас, в непростое для нашей страны время, особенно важно сохранять доверие людей к органам государственной и муниципальной власти, к профсоюзам.

Полную версию интервью с Игорем Ивановым смотрите в паблике радиостанции «7 НЕБО» в соцсети «ВКонтакте».

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