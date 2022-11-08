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В Великих Луках прошёл фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати»

«Встречи на Ловати». Фото: «ВКонтакте»

 

В Великих Луках прошёл фестиваль «Встречи на Ловати». Как отмечают организаторы, это не только традиционные игры «Что? Где Когда?», но и множество сопутствующих интеллектуальных развлечений.

Фестиваль проходил с 4 по 6 ноября. Впервые его проводили без Константина Алдохина: турнир был посвящён его памяти.

В фестивале приняли участие команды из Пскова, Пушкина, Калининграда, Ступино, Пустошки, Великих Лук, Луги, Москвы, Санкт-Петербурга, Долгопрудного.

Гости фестиваля не только приехали в Великие Луки заранее, но и перед играми посетили несколько музеев Великих Лук и района: Мемориальный музей-усадьбу С. В. Ковалевской, Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» и Мемориальный дом-музей И. М. Виноградова.

Команды соревновались в знании песен, играли в традиционные игры «Что? Где? Когда?», «Великолукские горки». В конце фестиваля самые сметливые получили заслуженные награды.

 

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