Николай Романов объяснил, почему в регионе перестали выращивать лён

10:56, 08 ноября 2022, ПАИ

Почему в Псковской области перестали выращивать лён, объяснил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. На этот вопрос он ответил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 ноября.

«В Минсельхозе нам сказали, что наш лен никому не нужен, некому продавать, хотя мы вполне можем выращивать. Сейчас по России сеют всего 40 тысяч га льна, а раньше такие цифры были только в нашем регионе», - рассказал Романов.

По его словам, для выращивания льна в регионе есть всё необходимое: сеялки, земля, нет лишь механизма уборки и рынков сбыта. «У нас спрашивают, почему мы перестали выращивать. Перестали выращивать, так как некуда сбывать продукцию. Это бизнес», - заключил руководитель профильного комитета.