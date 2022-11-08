Два псковича попались на краже из магазина

12:11, 08 ноября 2022, ПАИ

Двух подозреваемых в кражах задержали росгвардейцы в Пскове 7 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место и задержали 31-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.

В тот же день в магазине на улице Первомайской был задержан пскович, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции, заключили в ведомстве.