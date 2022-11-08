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Страна и мир

Памятник Екатерине II в Одессе будет снесен в ближайшее время

Этот памятник в Одессе скоро снесут. Фото Telegram

О планах оперативного сноса памятника Екатерине II в Одессе в эфире украинского телевидения сообщил председатель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет сегодня Telegram-канал «Российской газеты».

Ранее Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия и для их демонтажа или переноса никакие разрешения не требуются. В результате в минувшие выходные в Одессе начались подготовительные работы для демонтажа памятника российской императрице. 

В начале августа президент Украины Зеленский призвал власти Одессы рассмотреть вопрос об избавлении от объектов, напоминающих о России. В результате мэр Одессы Геннадий Труханов, изначально выступавший против сноса памятника Екатерине II, на днях изменил свое решение. Он аргументировал это тем, что жители города в специальном приложении «Социально активный гражданин» проголосовали за демонтаж памятника. По словам Труханова, он поддерживает идею демонтажа памятника и перенос его в создаваемый «парк имперского и советского прошлого». 
 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящийся снос памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, заявила, что Украиной правят Швондер и Шариковы. Она напомнила, что впервые памятник Екатерине Великой, установленный в Одессе в 1900 году, снесли 1 мая 1920 года на городском субботнике. В 2007 году его восстановили.

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