Авиакомпании РФ почти достигли плана перевозок за счет заграницы

10:37, 09 ноября 2022, ПАИ

Российские авиакомпании по итогам 2022 года смогут перевезти на международных рейсах 16,6 млн пассажиров против планового показателя в 10 млн. Это следует из прогноза самих перевозчиков, представленного в Росавиацию, сообщает газета «Известия».

Цифра на 30 % меньше, чем в 2021 году. Общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составит 94,5 млн человек, что на 15 % меньше показателя 2021-го. На рейсах по России за год авиакомпании рассчитывают перевезти 77,9 млн человек (на 11 % меньше, чем в прошлом году).

В итоге перевозчикам не удастся достичь пассажиропотока в 100 млн человек, достичь которого поручал президент России Владимир Путин в марте этого года.

Но эксперты считают, что и результат в 95 млн обслуженных пассажиров — достижение для отрасли в условиях западных санкций.