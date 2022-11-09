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В украинском Ужгороде снесли памятник советским солдатам-освободителям

Снос памятника советским солдатам в Ужгороде. Фото: скрин видео DW

Памятник советским солдатам «Украина — освободителям» снесли в Ужгороде в Закарпатской области, сообщает «Коммерсантъ». В городе сформируют экспертную комиссию, которая разработает концепцию нового монумента. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита.

«Основной причиной демонтажа памятника стала его аварийность», — написал Виктор Микита в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой).

Господин Микита добавил, что экспертная комиссия разработает концепцию нового памятника, который установят взамен снесённого. По его словам, на его месте могут установить мемориал в честь воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая принимает участие в военном конфликте с Россией.

Монумент советским солдатам установили в мае 1970 года в честь 25-й годовщины победы во Второй мировой войне. Он входил в список культурного наследия Украины. Решение о его сносе приняли 13 октября.

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