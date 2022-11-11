47-летняя пассажирка пьяного водителя погибла в ДТП в Порховском районе
В деревне Городок Порховского района у остановки на трассе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель был пьян.
В результате ДТП погибла 47-летняя пассажирка. Водитель не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники следственно-оперативной группы, полиции и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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