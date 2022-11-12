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Общество

Рекордно тёплую для ноября погоду зафиксировали в Пскове

Рекорд максимальной температуры в ноябре обновился в Пскове сегодня утром. Об этом пишет метеоцентр «Фобос».

«Температура достигла +12,4 градуса, что на 1,6 градуса выше достижения 1977 года», — говорится в сообщении.

Также сегодня третий в нынешнем ноябре рекордный температурный максимум выявили в Санкт-Петербурге. «Уже к 6 часам температура воздуха на главной метеостанции города достигла отметки в +11,2 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 2008 году. Точное значение нового рекордного достижения станет известно после 21 часа по местному времени, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — отмечается в публикации.

При этом сегодня ближе к вечеру в изменении температуры наметится тренд на понижение. В воскресенье в Северо-Западном регионе станет прохладнее на 5-6 градусов, что выше климатической нормы, а в ночь на понедельник «обвал арктического холода» вернёт в регион заморозки — днём будет лишь немногим выше нуля, что как раз и соответствует климатической норме середины ноября, заключили синоптики.

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Рекордно тёплую для ноября погоду зафиксировали в Пскове

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