15 случаев COVID-19 выявили за сутки в Псковской области
15 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, всего — 123 140, сообщает официальный Telegram-канал региона.
За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1941 пскович (за сутки – 0), вылечились 123 140 человек (за сутки – 5).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков –41013/4
Великие Луки –18212/5
Бежаницкий район –1608/1
Великолукский район –2847/2
Гдовский район –2250/0
Дедовичский район –3081/0
Дновский район –1022/0
Красногородский район –1129/0
Куньинский район –1065/0
Локнянский район –1207/0
Невельский район –5644/1
Новоржевский район –1350/0
Новосокольнический район –3305/0
Опочецкий район –3834/0
Островский район –6092/0
Палкинский район –1270/0
Печорский район –2977/0
Плюсский район –1972/0
Порховский район –4554/0
Псковский район –9704/0
Пустошкинский район –1581/1
Пушкиногорский район –1797/0
Пыталовский район –1922/0
Себежский район –2992/0
Струго-Красненский район –2122/0
Усвятский район –747/1
Иногородние (с 30.12.2020) – 46