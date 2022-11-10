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Страна и мир

Российский военный рассказал, как его закопали заживо в украинском плену

Обменянный российский военный рассказал, как его закопали заживо в плену. Сейчас СК России проводит доследственные проверки по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными представителями ВФУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали следователям СК России о многочисленных фактах издевательств над ними. Один из военнослужащих сообщил, что был взят в плен превосходящими силами противника. Украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, а также надели мешок на голову и не снимали несколько дней. На протяжении этого времени его били. Будучи недовольными полученными ответами на свои вопросы, украинские националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка 5 часов, он понял, что будет жить», - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям о подобных фактах. Все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых доследственных проверок дадут правовую оценку каждому такому случаю, отметили в ведомстве.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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