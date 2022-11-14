Ввоз почти трёх тонн риса и муки запретили через границу в Псковской области

09:24, 15 ноября 2022, ПАИ

Ввоз почти трёх тонн риса и муки на территорию России запретили из-за неполного проведения исследований по показателям качества и безопасности, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» при осуществлении контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки был установлен факт недостоверного декларирования риса и пшеничной муки. Продукцию, произведенную в Италии, везли на предприятие из Москвы.

Государственными инспекторами ведомства при проверке декларации о соответствии было установлено, что в протоколах испытаний отсутствовали сведения об исследованиях образцов продукции по следующим показателям: ГМО и заражённость возбудителями «картофельной болезни хлеба».

Таким образом, были нарушены требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Из-за этого ввоз 2,9 тонны риса и муки на территорию Российской Федерации был запрещен, также был оформлен возврат груза отправителю.