До миллиона туристов в год готовы принять в Пушкинском заповеднике

13:33, 15 ноября 2022, ПАИ

До миллиона туристов в год готовы принять в Пушкинском заповеднике, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор музея Георгий Василевич.

«На сегодняшний день есть два десятка основных направлений. Это и исторические, и литературные, и этнография, и военная тема, «императорский маршрут», целый ряд направлений, в рамках которых учреждения культуры вольны выбирать свои возможные варианты. И это происходит, как показал текущий год, быстро и успешно», — отметил он и подчеркнул, что выбор у путешествующих будет большой.

Георгий Василевич обратил внимание, что осенью в музее довольно большой поток туристов: стоят очереди, домики маленькие. Сейчас в музее работают над тем, чтобы «сделать зиму и раннюю весну более посещаемыми».

По его словам, прорабатывается предложение в сторону программы развития возможностей по приёму посетителей. «Это новая концепция, которая стартует в 2025 году. Там будут предложены некоторые варианты, которые позволят сделать более ёмким музейные экспозиции, создать дополнительные условия для тех, кто ожидает возможности попасть в основные музейные дома», — сказал директор Пушкинского заповедника.