Стали известны подробности ЧП в островской школе

18:00, 16 ноября 2022, ПАИ

Подробности ЧП в островской школе сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате распыления газового баллончика медицинскую помощь оказали четырём детям: двум школьницам 2009 года рождения и ещё двум 2011 года рождения. Отмечается, что одну из пострадавших, девочку 10 лет, госпитализировали в Псковскую областную больницу с диагнозом «острая интоксикация».

Сотрудники полиции также установили, что газ распылил учащийся 9-го класса данной школы.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 11:00 16 ноября, подросток распылил в помещении школы газовый баллончик. Медицинская помощь потребовалась 16 школьникам, 15 из которых уже отпущены домой.

После проветривания занятия в школе возобновили. О происшествии сразу сообщили в комитет по образованию Пскова. В настоящее время следователи продолжают проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего.