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Политика

Благотворительная ярмарка пройдет в Пскове

Благотворительная ярмарка пройдет 20 ноября в ТДЦ  FJORD PLAZA с 11:00 до 18:00.

Целью ярмарки является сбор средств на новогодние подарки участникам СВО.

На ярмарке будут представлены изделия ручной работы псковских мастеров: вязаные игрушки, одежда, мыло и свечи ручной работы, изделия из дерева и кожи, кондитерские изделия и др.

Для детей будет представлен 3 творческих мастер-класса в 12.00, 14.00, 16.00.

На ярмарке можно будет подготовить открытку, написать письмо солдату и сразу передать Дедушке Морозу.

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