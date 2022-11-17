В Пскове ВАЗ отбросило на пешехода после ДТП

10:02, 17 ноября 2022, ПАИ

ДТП произошло у дома №73 на улице Плехановский Посад в Пскове 16 ноября в 19:10. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

20-летняя девушка - водитель автомобиля Audi 100 при движении задним ходом совершила наезд на припаркованный ВАЗ-21099 в отсутствие собственника. По инерции ВАЗ отбросило на 32-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая была доставлена в медучреждение, а затем отпущена домой.

Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.