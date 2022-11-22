Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы утверждён с поправками «Единой России»

20:45, 22 ноября 2022, ПАИ

Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы утверждён с поправками «Единой России», сообщается на сайте партии ER.ru. Поправки предусматривают финансирование мер соцподдержки граждан и реализацию основных положений народной программы партии.

Федеральный бюджет на 2023–2025 годы с поправками «Единой России» принят во втором, основном чтении. Бюджет предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. В первую очередь возрастают расходы на поддержку семей с детьми.

«Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Оно будет начислено в зависимости от имущественного положения семьи — либо 50, либо 75, либо 100 % от величины прожиточного минимума», — отметил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев.

Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12 % будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал.

«За первого ребёнка он составит 590 тыс. рублей, за второго, в случае если за первого не получала мама, 780 тыс. рублей. Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объёме. А по некоторым статьям, например, поддержки семей с детьми, они даже возрастают», — подчеркнул Андрей Исаев.

По инициативе «Единой России» дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования, 1,4 млрд — на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюсом 450 млн рублей пойдут на программу развития молодёжного предпринимательства, 250 млн рублей — на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание «Единая Россия» уделяет теме занятости. Ко второму чтению по инициативе партии ещё 2,7 млрд рублей заложено в бюджет на это направление, в том числе на модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

В бюджете расходы на здравоохранение также вырастут: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в два раза, а по сравнению с 2022 годом их рост составляет 1 трлн рублей.

Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы прокомметрировал Александр Братчиков, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, член президиума Псковского регионального политсовета «Единой России»: «Доходная часть бюджета Псковской области на следующий год составит порядка 45 миллиардов рублей. В прошлом году бюджет региона был в сумме 42,8 миллиарда рублей. Это на 2,3 миллиарда больше, чем бюджет, соответственно, предыдущего года. Следует отметить и предполагаемый рост собственных налоговых и неналоговых доходов.

Бюджет Псковщины будет социально ориентирован. Сохранится финансирование практически всех государственных программ в рамках национальных проектов: это и строительство школ, и ремонт образовательных учреждений. Продолжатся программы, которые стартовали в этом году. Очень сильно увеличится статья строительства дорог, особенно Северного обхода. На дороги будет выделено порядка 10 миллиардов — это фактически на два миллиарда больше, чем сейчас».