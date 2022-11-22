Предстоящие выборы губернатора обсудили на круглом столе

21:13, 22 ноября 2022, ПАИ

Актуальные вопросы предстоящих избирательных кампаний обсудили сегодня участники общественного совета при областной избирательной комиссии на круглом столе.

Предстоящие выборы губернатора Псковской области и глав семи муниципальных образований стали главной темой итогового заседания общественного совета первого состава при областном избиркоме. На заключительной встрече также выступили спикеры из Петербурга: они поделились профессиональным опытом, рассказали о медиаперспективах новых выборных кампаний. В ходе обсуждения не только коснулись вопросов о том, на каких информационных площадках лучше работать, какие СМИ использовать, но и познакомились с проблемными городскими ситуациями на примере губернаторской кампании в Петербурге в других регионах.

Отметим, что уже на следующей неделе будет объявлен приём кандидатов, которые собираются войти в следующий состав общественного совета при избирательной комиссии Псковской области. В начале следующего года планируется провести первое организационное заседание.