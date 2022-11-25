Великолукские кикбоксеры стали призерами на первенстве в Белоруссии

13:53, 25 ноября 2022, ПАИ

Великолукские кикбоксеры стали призерами на открытом первенстве в Белоруссии в категории К-1. Об этом сообщает Telegram-канал Liki-News.

Спортсмены из Великих Лук выступали в этой категории впервые.

По словам старшего тренера Псковской области по кикбоксингу Сергея Москалева, по результатам поединков великолучане заняли пять первых мест и два вторых. Золото у Александра Петраковцева, Елизаветы Шудневой, Эльдара Бабаева, Ильи Семёнова, Владислава Родякова, серебро получили Денис Березин и Владимир Финочко.