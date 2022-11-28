Рекордный объем нового жилья ввели в России

07:20, 28 ноября 2022, ПАИ

Рекордный объем нового жилья ввели в строй в России за январь – октябрь. Сейчас на рынке установился баланс спроса и предложения, об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«На 1 ноября, по данным Росстата, с начала года в России введено в строй уже 87,8 миллиона квадратных метров жилья. Раньше такого объема жилищного строительства за десять месяцев в стране никогда не было», – сказал он в интервью газете «Известия».

Минстрой рассчитывает выполнить показатели прошлого года, когда было введено 92,6 миллиона «квадратов», добавил замминистра.

«Несмотря ни на пандемию, ни на сложности, возникшие в начале этого года из-за повышения ключевой ставки до 20%, динамика стройки сегодня действительно хорошая. Этого удалось достичь в том числе благодаря всем мерам поддержки, которые системно оказывались последние три года», – отметил Никита Стасишин.

Более того, за прошедшие десять месяцев этого года в стране произошел прирост выдачи новых разрешений на строительство на 26% (разрешения на стройку 40 миллионов квадратных метров), рассказал он.