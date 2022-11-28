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Молодёжные центры Пскова и Великого Новгорода заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Делегация молодёжи из Великого Новгорода, представляющая МБУ «Новгородский молодёжный центр», поисковую экспедицию памяти Н. И. Орлова «Долина» и волонтёрское объединение Молодой Ганзы в Великом Новгороде, посетила Псков в эту субботу, 26 ноября. Во время визита было подписано соглашение о сотрудничестве молодежных центров Пскова и Новгорода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре города Пскова

Молодёжный центр Пскова при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова и Псковского музея-заповедника организовал для гостей целую программу.

Основная часть программы прошла в креативном пространстве «Лофт», где за приветственным кофе-брейком состоялось знакомство делегатов с деятельностью Псковского молодёжного центра. Молодые новгородцы со своей стороны представили свои реализующиеся проекты, в том числе и новый проект «Ганзейские зверюшки», рассказывающий о русских ганзейских городах в виде нарисованных зверей, и проект большого фестиваля для маленьких добровольцев и их родителей #ЯСАМ. Далее организаторы мероприятия провели для гостей интерактивные игры на знакомство и танцевальный флешмоб. В то же время ресурсный центр добровольчества принял у себя часть делегатов, занимающихся патриотическим направлением: обсудили возможности совместной деятельности.

 

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