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Культура

Лиза Матрёшка станет гостем программы «Минкульт»

Солистка псковского коллектива Lizamatryoshka, певица Елизавета Степанова (Матрёшка) станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 1 декабря, в 14:00.

  • Молчаливые наблюдатели: кто живёт в доме Лизы Матрёшки?
  • Из науки в музыку: почему Лиза писала диссертацию и собиралась начать научную карьеру, а в итоге выбрала вокал?
  • Музыкальное комьюнити: где искать музыкантов в Пскове и как вести себя с ними?
  • Творец или страдалец: помогает ли душевная гармония творить?

На эти и другие вопросы Лиза Матрёшка ответит ведущим программы Елизавете Славятинской и Владиславе Поляковой в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в 14:00.

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01 декабря 2022

Лиза Матрёшка станет гостем программы «Минкульт»
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