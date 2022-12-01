Лиза Матрёшка станет гостем программы «Минкульт»

12:53, 01 декабря 2022, ПАИ

Солистка псковского коллектива Lizamatryoshka, певица Елизавета Степанова (Матрёшка) станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 1 декабря, в 14:00.

Молчаливые наблюдатели: кто живёт в доме Лизы Матрёшки?

Из науки в музыку: почему Лиза писала диссертацию и собиралась начать научную карьеру, а в итоге выбрала вокал?

Музыкальное комьюнити: где искать музыкантов в Пскове и как вести себя с ними?

Творец или страдалец: помогает ли душевная гармония творить?

На эти и другие вопросы Лиза Матрёшка ответит ведущим программы Елизавете Славятинской и Владиславе Поляковой в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в 14:00.