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Общество

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона

По итогам последнего месяца осени самым цитируемым изданием Псковской области стало Псковское агентство информации. Такие данные предоставила компания «Медиалогия».

На информационное агентство холдинга «МЕДИАЦЕНТР 60» ссылались 117 раз. На втором месте по количеству упоминаний по итогам минувшего месяца - ГТРК «Псков» (106 цитат), на третьем - лента новостей региона (102).

Четвёртую позицию занял телеканал «Первый Псковский», материалы которого использовали 52 раза. Замыкает пятёрку лидеров портал luki.ru.

В десятку самых цитируемых СМИ также вошли «АиФ-Псков», «КП-Псков» и газета «Псковская правда». 

В ноябре индекс цитируемости Псковского агентства информации составил 4,79. По ИЦ в последний месяц осени ПАИ разместилось на третьей строчке рейтинга. Первую и вторую позиции заняли информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (6,94) и телеканал ГТРК «Псков» (6,70).

Самые цитируемые новости ПАИ:

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