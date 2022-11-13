В Пскове открыт набор участников соревнований по зимнему плаванию

23:55, 13 ноября 2022, ПАИ

Впервые в Пскове состоятся открытые областные соревнования по зимнему плаванию «Ледяной заплыв». Об этом сообщает группа Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «Вконтакте».

«Мы приглашаем к участию искателей новых ощущений, моржей всех уровней подготовки. Короткая дистанция в соревнованиях по зимнему плаванию – 25 метров, под силу любому. Главное – преодолеть свой страх перед холодной водой», — сообщается в группе.

За первый день было зарегистрировано 17 заявок на участие от представителей восьми команд из четырёх городов России — Северодвинска, Вологды, Санкт-Петербурга и Пскова. Мероприятие будет проходить в Пскове 3 декабря.