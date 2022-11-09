Авиарейс Псков – Казань отменили из-за низкой загруженности самолёта

15:07, 09 ноября 2022, ПАИ

Причину отмены сегодняшнего авиарейса Псков – Казань назвал директор псковского аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Маленькая продажа на рейс – отсутствие коммерческой загрузки», – сказал он.

Напомним, с 30 октября изменилось расписание данного авиарейса. Так, в воскресенье самолёт из Казани вылетает в Псков в 5:10 и прилетает в 7:10. Из Пскова в Казань вылет осуществляется в 8:00 и посадка в столице Татарстана в 10:20. По средам (начиная с 2 ноября) борт вылетает из Казани в 11:55, прилетает в Псков – в 13:55, из Пскова – в 14:45 и прибытие в Казань – в 16:50.

Ранее сообщалось об отмене авиарейса Псков – Казань сегодня, 9 ноября.