Псковский психолог дал советы, как нормализовать сон

16:25, 02 декабря 2022, ПАИ

Как нормализовать сон, рассказал псковский психолог-консультант Сергей Калинин в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь».

«Первая рекомендация, если мы говорим о том, как нормализовать свой сон, – это придумать свой собственный ритм, режим сна и этого режима придерживаться, - отметил Сергей Калинин. - Этот режим может быть сколь угодно странный: это может быть один большой ночной сон, это может быть два сна в течение суток, это может быть сон в течение 10 часов, потом мы 20 часов бодрствуем. Но организм привыкает к этому ритму, и любое отклонение от этого ритма – это стресс, это десинхроноз: как правило, на нарушение сна реагирует какая-то наша физиологическая функциональная система, которая у нас наиболее слабая, наиболее чувствительная. Условно говоря, если у человека не очень хорошая желудочно-кишечная система, то любой недосып он сразу почувствует в виде всяких разных «прелестей» – изжоги, всего прочего».

Также, по словам специалиста, как только возникает десинхроноз и организм выбивается из ритма, «иммунитет подаёт сигнал тревоги».

«Иммунитет ослабляется, ну и, соответственно, дальше реагирует наша самая слабая функциональная система. Если это дыхательная система – привет ОРЗ, грипп и все что угодно, если это желудочно-кишечная система – там свои есть инфекции, дисфункции, и все это мы подхватываем моментально», - пояснил эксперт.

Сергей Калинин уточнил, что в истории медицины известны случаи, когда люди вообще не спали. «Их изучали круглые сутки и выяснили, что на самом деле есть такое явление, как микросон: человек в течение дня бодрствует, что-то делает, но его мозг буквально на какие-то секунды отключается, зависает, - пояснил специалист. - Примерно такой же вопрос, например, говорят: хорошо, а как, например, солдаты на фронте, где страшный грохот, они там вообще спят, они могут там спать? А как люди, которые вообще оказываются в экстремальных условиях и вроде сутками не спят? На самом деле у них включается это состояние микросна. С одной стороны, это состояние до какой-то степени спасает человека, но оно тоже является опасным».

Кроме того, Сергей Калинин подчеркнул, что недосып в течение одного часа увеличивает количество ошибок за рулем на 15 %. «А если человек не поспал ночь, две ночи? Ему кажется, что он бодрячком, он наглотался кофеина, но, извините, время реакции снижается в два-три раза, количество ошибочных действий, соответственно, тоже возрастает в два-три раза. Понятно, что этот человек потенциально смертник и источник опасности», - заключил психолог.