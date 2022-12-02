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Общество

Конкурс новогодних видео объявили в Пскове

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Объявлен конкурс промороликов «Новогодний Псков». В нем могут принять участие жители города и учащиеся учреждений профессионального образования в сфере туризма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Цель конкурса – развитие туристического потенциала города Пскова через популяризацию общественных городских пространств и объектов туристического показа в зимнее время года.

На конкурс принимаются видеоролики в формате mp4 длительностью не более 3 минут. Работа должна отвечать следующим критериям:

- проморолик должен привлекать внимание потенциальных туристов, быть оригинальным, уникальным и запоминающимся;

- проморолик должен отражать положительный туристический потенциал города Пскова;

- проморолик должен содержать демонстрацию уникального туристического опыта, который гости города могут получить при посещении Пскова в зимний период;

- проморолик должен рассказывать потенциальному туристу об интересных фотолокациях, экскурсиях, общественных пространствах, музеях, интерактивных туристических программах и мероприятиях, которые можно посетить в Пскове зимой.

Конкурс проводится с 15 по 25 декабря. Заявки принимаются до 20 декабря на электронный адрес pskov.tourism@mail.ru с пометкой «Конкурс «Новогодний Псков». В заявке должны быть указаны Ф.И.О. участника; наименование образовательного учреждения, класс/курс (для учащихся); контактный телефон, e-mail; название работы; Ф.И.О. руководителя проекта (если имеется).

Подведение итогов состоится 25 декабря. Победитель получит памятные сувениры и благодарственное письмо от главы города Пскова.

За актуальными новостями о конкурсе можно следить здесь: https://vk.com/pskov.visit.

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