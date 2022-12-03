Америка продаст Латвии оружие на сумму более 200 млн долларов
Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Об этом сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».
Системы вооружения будут приобретены у США, производитель оружия — Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов.
Латвия и Литва также закупят у США реактивные системы залпового огня HIMARS. Первые поставки ожидаются в 2024 году.
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