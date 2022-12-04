Великолучанка участвует в конкурсе «Миссис Бизнес Псков»

20:13, 04 декабря 2022, ПАИ

Анастасия Князькова, автор проекта по созданию домика для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ласточкин сад», врач-эндокринолог и многодетная мама, участвует в конкурсе «Миссис Бизнес Псков». Это событие, объединяющее женщин бизнеса как Псковской области, так и других регионов России. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Основной целью конкурса организаторы ставят развитие бизнес-сообщества и предпринимательства в Псковской области, а также поддержка женщин-предпринимателей и обучение эффективным инструментам организации и развития бизнеса. Конкурс проходит в несколько этапов.

На открытии состоялась презентация и знакомство конкурсанток, спонсоров и партнёров, где блеснула и Анастасия Князькова.

«Что у меня нового? Рукоделию, воспитываю детей, участвую в «Миссис Бизнес Псков 2022». Задумываю новые идеи. Всё как всегда. Работа над собой. И просто работа», - прокомментировала в своих соцсетях Анастасия.

Далее участниц ждет программа онлайн и оффлайн мастер-классов, тренингов и семинаров от топовых экспертов в сферах бизнеса и личного развития. Финальным этапом станет выбор лучших и вручение наград. Победительница «Миссис Бизнес Псков» будет представлять область на Всероссийском конкурсе «Миссис Бизнес Россия».